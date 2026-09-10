Vivre avec

" Avec les années, le sentiment de culpabilité se précise. Je reprends peu à peu mes esprits ; mon cerveau commence à déconstruire le souvenir. A en revisiter chaque seconde. Je me repasse la scène, tentant de saisir l'instant qui annulerait le drame. " Cassandra a quatorze ans lorsque, un après-midi, tout bascule : pendant une promenade en famille, son frère fait une chute fatale. Depuis cet événement, une même question revient sans cesse : aurait-elle pu éviter ce drame ? En grandissant, le traumatisme la façonne et chaque décision, chaque relation, chaque rêve est rongé par cette histoire. A travers ce récit intime, Cassandra Jullia nous livre un témoignage puissant et bouleversant sur le poids de la culpabilité. Elle montre comment un tragique accident peut à la fois briser et construire, qu'apprendre à vivre ne signifie pas oublier, mais avancer malgré tout, avec la mémoire, l'absence et l'amour. Cassandra Jullia est née en 1999. Elle est influenceuse, ancienne dauphine de Miss France, et a participé à plusieurs émissions de téléréalité dont La Villa des coeurs brisés et Les Cinquante. Elle est aujourd'hui suivie par plus de 1, 5 million de personnes sur les réseaux sociaux.