Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Vivre avec

Cassandra Jullia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Avec les années, le sentiment de culpabilité se précise. Je reprends peu à peu mes esprits ; mon cerveau commence à déconstruire le souvenir. A en revisiter chaque seconde. Je me repasse la scène, tentant de saisir l'instant qui annulerait le drame. " Cassandra a quatorze ans lorsque, un après-midi, tout bascule : pendant une promenade en famille, son frère fait une chute fatale. Depuis cet événement, une même question revient sans cesse : aurait-elle pu éviter ce drame ? En grandissant, le traumatisme la façonne et chaque décision, chaque relation, chaque rêve est rongé par cette histoire. A travers ce récit intime, Cassandra Jullia nous livre un témoignage puissant et bouleversant sur le poids de la culpabilité. Elle montre comment un tragique accident peut à la fois briser et construire, qu'apprendre à vivre ne signifie pas oublier, mais avancer malgré tout, avec la mémoire, l'absence et l'amour. Cassandra Jullia est née en 1999. Elle est influenceuse, ancienne dauphine de Miss France, et a participé à plusieurs émissions de téléréalité dont La Villa des coeurs brisés et Les Cinquante. Elle est aujourd'hui suivie par plus de 1, 5 million de personnes sur les réseaux sociaux.

Par Cassandra Jullia
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Cassandra Jullia

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vivre avec par Cassandra Jullia

Commenter ce livre

 

Vivre avec

Cassandra Jullia

Paru le 10/09/2026

256 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538538
9791028538538
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.