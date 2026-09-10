Longtemps demeurée méconnue en Occident, la spiritualité sénégalaise révèle pourtant l'une des expressions les plus vivantes, profondes et rayonnantes de la mystique musulmane. Dans cet ouvrage nourri par plus de vingt années de recherches et de séjours au Sénégal, Arnaud Benoux nous invite à découvrir un univers spirituel où la quête de Dieu se conjugue avec l'amour, la transmission et l'expérience intérieure. A travers les grandes figures du soufisme sénégalais - Omar Foutiyou Tall, El Hadj Ibrahima Niass, Seydina Limamou Laye, Cheikh Ahmadou Bamba ou encore Cheikh Ibrahima Fall - l'auteur retrace une histoire spirituelle traversée par la lumière muhammadienne, la sainteté, la baraka et la quête de l'unité. Mais ce livre est bien plus qu'une étude historique ou religieuse. Il explore les profondeurs du soufisme comme voie de connaissance intérieure, où le fidèle est appelé à dépasser les apparences du monde et des textes pour accéder à leur sens caché. Entre histoire, ésotérisme, exégèse spirituelle et espérance eschatologique, Les Grands Mystiques sénégalais ouvre une porte rare sur une tradition encore trop peu connue, mais dont la richesse spirituelle résonne bien au-delà des frontières du Sénégal.