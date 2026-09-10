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#Essais

Les Yeux de Gaza

Hanael Parks, Plestia Alaqad

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A travers Les Yeux de Gaza, Plestia Alaqad ne se contente pas de relater des faits : elle élève le vécu en récit, elle transforme l'instant en mémoire humaine, vive, brûlante, presque insoutenable dans sa vérité. Ce journal s'inscrit dans une démarche de témoignage et de mémoire, où l'écriture devient à la fois refuge salvateur et acte de résistance nécessaire, comme si chaque mot arraché au réel empêchait le silence de triompher. De ce geste naît un cri universel, qui met l'humanité face à elle-même. Car ce qui se donne à lire ici n'est pas seulement un drame. C'est un choix. Un choix moral, vertigineux, qui traverse l'Histoire et ne cesse de revenir hanter les consciences. Sommes-nous ces êtres engourdis au point de détourner le regard, de nous habituer à l'horreur, d'accepter l'inacceptable jusqu'à l'effacement de notre propre condition - humaine, trop humaine ? Ou sommes-nous de ceux qui refusent, qui se dressent, qui cherchent la justice même au coeur du chaos, quitte à en payer le prix ? Sommes-nous encore capables d'être hommes et femmes dignes, face à l'Histoire qui s'écrit sous nos yeux ? C'est précisément ici que se tient le livre, comme une ligne de fracture jetée au milieu du monde. Et chacun, en le lisant, est sommé de répondre, non par des mots, mais par ce qu'il demeure capable de sentir, de défendre et d'être. Etre un humain responsable, et par là même, libre.

Par Hanael Parks, Plestia Alaqad
Chez Editions Albouraq

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Auteur

Hanael Parks, Plestia Alaqad

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Actualité médiatique internati

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Les Yeux de Gaza

Hanael Parks, Plestia Alaqad

Paru le 10/11/2026

208 pages

Editions Albouraq

18,00 €

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