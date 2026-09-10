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#Album jeunesse

Petite Lune

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- Plus les enfants sont jeunes, plus les tons contrastés vont les aider à visualiser ce qu'ils observent. - Présenté dans un joli coffret. - Stimule le développement sensoriel ! Cette série d'adorables livres d'éveil contrastés aux matières douces et dotés de languettes et de rabats sensoriels est destinée à stimuler au maximum la vision, les sens et l'attention des bébés. Les deux titres "Petit Lion" et "Petit Ours" sont en noir et blanc avec quelques éléments de couleurs douces, tandis que "Petite Lune" et "Petit Chat" comportent une troisième couleur, le rouge. Une série amusante qui permet aux bébés d'apprendre et d'explorer tout en douceur !

Par A préciser
Chez Yoyo Editions

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Auteur

A préciser

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Petite Lune

A préciser

Paru le 17/09/2026

8 pages

Yoyo Editions

17,95 €

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Scannez le code barre 9789465248561
9789465248561
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