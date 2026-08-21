L'Embellie des chimères

"Entre féminité faillible et virilité fortuite, je ne sais où me ranger mais, si ce tiraillement me tue, je n'ai jamais été aussi vivante que dans cette dangereuse duplicité". Paris, 1884. Pour seul exutoire à son désoeuvrement, Elisabeth Malandri, 17 ans, mariée sans amour, se crée un double masculin : Théodore Volsin. Grâce à ce travestissement, elle réussit à se faire admettre au Majestique, un club privé réservé aux hommes. Elle y fait l'apprentissage des beaux discours et de leurs faux-semblants, mais découvre aussi la moiteur du vice et la prostitution des courtisanes qui y sont admises. D'amours naissantes en attirances contraires, ce qui est d'abord un jeu peut se transformer en piège. Pour son premier livre, Maude Cizeron dresse le portrait délicat et subtil de femmes luttant pour leur émancipation et d'hommes en proie aux tiraillements de leur temps. Son écriture revisite la littérature du XIXe siècle pour nous plonger dans un tourbillon romanesque.