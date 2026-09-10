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Mes surprises de l’avent

A préciser

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- Compte les jours jusqu'à noël. - Chaque jour t'apportera un nouveau cadeau. - Grâce à leurs crochets, tes souvenirs de Noël vont pouvoir être suspendus dans le sapin. Compte les jours jusqu'à noël et découvre 24 surprises ! Pour mieux savourer la magie de ce mois de décembre. Chaque jour t'apportera un nouveau cadeau : un mini-livre de conte, une décoration artisanale, de jolis autocollants et bien plus encore. Du 1er décembre jusqu'à la veille de noël, plonge chaque jour un peu plus dans la féerie des fêtes !

Par A préciser
Chez Yoyo Editions

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Auteur

A préciser

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Mes surprises de l’avent

A préciser

Paru le 17/09/2026

4 pages

Yoyo Editions

24,95 €

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Scannez le code barre 9789465247632
9789465247632
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