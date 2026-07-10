Family Atypie

Avant de devenir mère, Athéna mène une vie ordinaire. Mariée à Olivier, elle fonde une famille avec la naissance de leur fils, Milo. Mais la parentalité se révèle plus éprouvante qu'elle ne l'imaginait. Lorsque le comportement de Milo bouleverse leur quotidien, le diagnostic tombe : TDAH et trouble de l'opposition avec provocation. Si ces troubles apportent des réponses, ils n'allègent pas les défis de chaque jour. A travers son témoignage, Athéna raconte son parcours de mère, son combat contre l'isolement et la réalité du handicap invisible.