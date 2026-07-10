Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Family Atypie

Nathalie Audrey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avant de devenir mère, Athéna mène une vie ordinaire. Mariée à Olivier, elle fonde une famille avec la naissance de leur fils, Milo. Mais la parentalité se révèle plus éprouvante qu'elle ne l'imaginait. Lorsque le comportement de Milo bouleverse leur quotidien, le diagnostic tombe : TDAH et trouble de l'opposition avec provocation. Si ces troubles apportent des réponses, ils n'allègent pas les défis de chaque jour. A travers son témoignage, Athéna raconte son parcours de mère, son combat contre l'isolement et la réalité du handicap invisible.

Par Nathalie Audrey
Chez Hello Editions

|

Auteur

Nathalie Audrey

Editeur

Hello Editions

Genre

Education de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Family Atypie par Nathalie Audrey

Commenter ce livre

 

Family Atypie

Nathalie Audrey

Paru le 10/07/2026

100 pages

Hello Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386738333
9782386738333
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.