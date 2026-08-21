Ils appellent ça l'amour

Un roman pour que la honte change de camp. Parce qu'elle a laissé ses amies organiser leur escapade, Clotilde se retrouve dans une ville qu'elle avait rayée de la carte. Ici, il y a vingt ans, elle a vécu avec Monsieur, un homme qui fit d'elle sa Madame sous prétexte de lui faire du bien. C'est ainsi qu'elle se dépouilla d'elle-même, jusqu'à devenir un simple objet, mais un objet d'amour. Clotilde a encore beaucoup de mal à se découdre la bouche pour reconnaître les faits. La preuve : ni Adélaïde, ni Judith, ni Bérangère, ni Hermeline ne connaissent cette histoire, et aucune ne se doute qu'à deux rues de leur location, dans son immense maison, habite toujours Monsieur. Clotilde se demande si libérer la parole pourrait aider la honte à enfin changer de camp. "Une ode à la sororité porteuse d'une joie sauvage". LE MONDE DES LIVRES Née en 1973, Chloé Delaume est l'autrice d'une oeuvre importante et variée, saluée par la critique et le public. Elle a reçu le prix Décembre pour Le Cri du sablier (2001) et le prix Médicis pour Le Coeur synthétique (2020).