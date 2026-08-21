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#Roman francophone

Ils appellent ça l'amour

Chloé Delaume

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Un roman pour que la honte change de camp. Parce qu'elle a laissé ses amies organiser leur escapade, Clotilde se retrouve dans une ville qu'elle avait rayée de la carte. Ici, il y a vingt ans, elle a vécu avec Monsieur, un homme qui fit d'elle sa Madame sous prétexte de lui faire du bien. C'est ainsi qu'elle se dépouilla d'elle-même, jusqu'à devenir un simple objet, mais un objet d'amour. Clotilde a encore beaucoup de mal à se découdre la bouche pour reconnaître les faits. La preuve : ni Adélaïde, ni Judith, ni Bérangère, ni Hermeline ne connaissent cette histoire, et aucune ne se doute qu'à deux rues de leur location, dans son immense maison, habite toujours Monsieur. Clotilde se demande si libérer la parole pourrait aider la honte à enfin changer de camp. "Une ode à la sororité porteuse d'une joie sauvage". LE MONDE DES LIVRES Née en 1973, Chloé Delaume est l'autrice d'une oeuvre importante et variée, saluée par la critique et le public. Elle a reçu le prix Décembre pour Le Cri du sablier (2001) et le prix Médicis pour Le Coeur synthétique (2020).

Par Chloé Delaume
Chez Points

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Auteur

Chloé Delaume

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Ils appellent ça l'amour

Chloé Delaume

Paru le 21/08/2026

192 pages

Points

7,55 €

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Scannez le code barre 9791041427031
9791041427031
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