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Porsche

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"Porsche : Design. Puissance. Héritage. est un hommage époustouflant à une marque qui a su transformer l'ingénierie en émotion. Un chef-d'oeuvre visuel et mécanique célébrant l'art de la vitesse, de l'innovation et du design intemporel". Porsche est bien plus qu'une voiture : c'est le mouvement transformé en émotion. Chaque courbe, chaque ligne et chaque détail incarne la quête de la performance et de la pureté. De l'emblématique 911 aux modèles électriques révolutionnaires, Porsche allie tradition et innovation dans un dialogue harmonieux entre vitesse, design et excellence technique. Cet ouvrage exceptionnel rend hommage à l'une des marques les plus influentes de l'histoire de l'automobile. A travers de superbes photographies, cette édition retrace l'évolution du langage stylistique de Porsche, depuis ses origines à Stuttgart jusqu'à son statut mondial de symbole de performance et de prestige. L'ouvrage explore l'engagement sans faille de la marque en faveur de l'innovation : ses s

Par A préciser
Chez Loft Publications

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Loft Publications

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Monographies

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Porsche

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Paru le 24/09/2026

300 pages

Loft Publications

100,00 €

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