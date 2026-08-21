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La tragédie des non-interventions

Christian Godin

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Cet essai, qui croise la philosophie avec l'histoire et la politique internationale contemporaines, s'attaque à deux idées reçues corollaires l'une de l'autre : que les interventions dans les affaires intérieures d'un pays sont toujours inefficaces au mieux, dangereuses au pire ; et qu'au nom de la souveraineté des Etats, solennellement réaffirmée dans la Charte des Nations unies, et du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" , la non-intervention doit être de règle. Or, depuis la guerre d'Espagne (1936-1939) jusqu'à la guerre de Syrie (2011-2024), en passant par une série presque continue de guerres, civiles ou étrangères, et de drames humanitaires, l'histoire du siècle écoulé montre assez le caractère désastreux des non-interventions qui ont permis aux despotismes de s'installer ou de perdurer et aux tragédies humaines (crimes de guerre et crimes contre l'humanité, génocides, famines) de prendre une ampleur catastrophique. Intervenir, c'est avoir conscience de la réalité d'une humanité commune et d'une solidarité universelle. Pourquoi ce qui est de règle au sein d'une société ne le serait-il pas à l'échelle du monde ?

Par Christian Godin
Chez Champ Vallon Editions

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Auteur

Christian Godin

Editeur

Champ Vallon Editions

Genre

Géopolitique

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La tragédie des non-interventions

Christian Godin

Paru le 21/08/2026

424 pages

Champ Vallon Editions

25,00 €

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