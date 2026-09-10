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#Roman étranger

Ces fleurs qui éclosent à l'ombre

Gianna Olinda Cadonau

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Dans un village de montagne reculé, la journaliste Vera s'installe dans l'ancienne maison familiale pour écrire et faire face à son passé. C'est là qu'elle fait la connaissance de Kálmán, rescapé d'une guerre dont les fantômes le hantent encore. Au fil de promenades silencieuses et de repas partagés, se dessine un espace-temps où l'indicible trouve peu à peu sa voie. Vera se voit rappeler par Kálmán sa soeur aînée, Sophia, internée, qui vit elle aussi dans un monde singulier. Et lorsque cette dernière apparaît soudain sur le pas de la porte, une connexion inattendue naît entre eux, les transformant tous les trois. Portés par l'immensité des montagnes qui entrelacent leurs destins, parviendront-ils à s'affranchir de leurs barrières invisibles ? Un roman d'une grande intensité émotionnelle qui explore avec poésie les thèmes universels du traumatisme, de la perte et de la reconstruction à travers la beauté des liens.

Par Gianna Olinda Cadonau
Chez La Veilleuse Editions

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Auteur

Gianna Olinda Cadonau

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature Allemande

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Ces fleurs qui éclosent à l'ombre

Gianna Olinda Cadonau trad. Valentin Decoppet

Paru le 10/09/2026

148 pages

La Veilleuse Editions

17,00 €

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