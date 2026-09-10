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#Album jeunesse

Cendrillon

Charles Perrault, Khoa Le

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Dans un livre grand format, enrichi par les reflets scintillants de la feuille d'argent, le célèbre conte de Cendrillon prend vie page après page à travers des illustrations vivantes et impressionnantes. Cette histoire sans âge qui continue de faire rêver des générations d'enfants, est revisitée par l'imagination et le talent d'une illustratrice d'exception. Une oeuvre riche en suggestions, capable de fasciner même les adultes.

Par Charles Perrault, Khoa Le
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Charles Perrault, Khoa Le

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Perrault

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Cendrillon

Charles Perrault, Khoa Le

Paru le 10/09/2026

40 pages

Nuinui jeunesse

22,90 €

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Scannez le code barre 9782889575121
9782889575121
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