Dans un livre grand format, enrichi par les reflets scintillants de la feuille d'argent, le célèbre conte de Cendrillon prend vie page après page à travers des illustrations vivantes et impressionnantes. Cette histoire sans âge qui continue de faire rêver des générations d'enfants, est revisitée par l'imagination et le talent d'une illustratrice d'exception. Une oeuvre riche en suggestions, capable de fasciner même les adultes.