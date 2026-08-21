Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

France 1/2.200.000 - carte administrative et physique (avec barres alu) 67 × 47 cm

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Solide et laminée recto-verso, cette carte murale de la France pourra servir d'outil d'apprentissage, de support de jeu ou encore décorer de manière attrayante une chambre. Au recto se trouve une carte administrative, et au verso, une carte physique. Livrée roulée dans un tube rigide. Les points forts de la publication : - découpage administratif détaillé et lisible, les différentes unités administratives sont distinguées à l'aide de couleurs ; - relief ; - descriptions des ensembles physiques et des contrées historiques et ethnographiques ; - principaux sommets et cols ; - format pratique 67 × 47 cm, échelle 1 : 2 200 000.

Par Xxx
Chez Express Map

|

Auteur

Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Cartes en relief Monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur France 1/2.200.000 - carte administrative et physique (avec barres alu) 67 × 47 cm par Xxx

Commenter ce livre

 

France 1/2.200.000 - carte administrative et physique (avec barres alu) 67 × 47 cm

Xxx

Paru le 21/08/2026

2 pages

Express Map

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383557403
9788383557403
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.