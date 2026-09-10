Rends toi mon coeur

" Ma fille Justine a été assassinée à Quito. " C'est par ces mots que s'ouvre le récit d'un père dévasté. Parti vivre à Paris pour devenir écrivain, Juan a cru pouvoir s'éloigner des ombres de son pays natal. Mais lorsque sa fille décide de retourner en Equateur, il pressent le danger sans pouvoir l'en empêcher. Le drame viendra, brutal, irréversible. Entre deuil, mémoire et culpabilité, ce roman d'une intensité rare explore l'amour absolu d'un père et la fragile lumière de l'écriture comme ultime refuge.