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#Roman francophone

Rends toi mon coeur

Noriega Alfredo

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" Ma fille Justine a été assassinée à Quito. " C'est par ces mots que s'ouvre le récit d'un père dévasté. Parti vivre à Paris pour devenir écrivain, Juan a cru pouvoir s'éloigner des ombres de son pays natal. Mais lorsque sa fille décide de retourner en Equateur, il pressent le danger sans pouvoir l'en empêcher. Le drame viendra, brutal, irréversible. Entre deuil, mémoire et culpabilité, ce roman d'une intensité rare explore l'amour absolu d'un père et la fragile lumière de l'écriture comme ultime refuge.

Par Noriega Alfredo
Chez Onlit Editions

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Auteur

Noriega Alfredo

Editeur

Onlit Editions

Genre

Littérature française

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Rends toi mon coeur

Noriega Alfredo

Paru le 10/09/2026

200 pages

Onlit Editions

19,99 €

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Scannez le code barre 9782875601803
9782875601803
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