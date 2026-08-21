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#Essais

Les fascistes n'ont jamais compté les étoiles

Rodney Saint-Eloi, Yara El-Ghadban

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Recommençons l'histoire du fascisme. Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Eloi, forts de leurs vécus et expériences, se remémorent les temps d'avant. D'une Palestine génocidée à une Haïti faillie, ils se racontent la tyrannie des puissants, le racisme, la prédation, l'ère de la techno-finance et des milliardaires, la crise climatique, la cartographie des guerres et des catastrophes. Mais pas que ça. Ils invitent à revenir aux mythes qui ont façonné le monde, afin de réimaginer ensemble l'amitié, la solidarité, la créativité, et redonner place à l'hospitalité. Les fascistes n'ont jamais compté les étoiles évoque aussi bien l'ébranlement que l'espoir et l'amour. Romancière d'origine palestinienne, Yara El-Ghadban écrit la vie des hommes, des femmes et des enfants qui, face à l'histoire, à la violence et à l'exil, rêvent de demain. Poète, écrivain, essayiste né à Cavaillon, en Haiti, Rodney Saint-Eloi écrit pour rester debout. Son oeuvre est ancrée dans l'histoire, l'amour et la révolte.

Par Rodney Saint-Eloi, Yara El-Ghadban
Chez Mémoire d'encrier

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Auteur

Rodney Saint-Eloi, Yara El-Ghadban

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Sociologie

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Les fascistes n'ont jamais compté les étoiles

Rodney Saint-Eloi, Yara El-Ghadban

Paru le 21/08/2026

300 pages

Mémoire d'encrier

21,00 €

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