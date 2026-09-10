Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Mécanismes

Fabrizio Sinisi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un homme attend une femme. Lorsqu'elle arrive, il l'accueille avec joie, lui parle avec tendresse et l'appelle par le nom de sa femme - qui est pourtant décédée l'année précédente. Ensemble, ils retracent leur extraordinaire histoire d'amour, revivant ses moments les plus intenses et décisifs, de leur première rencontre à son dernier adieu. Mais cette femme n'est ni vraiment son épouse, ni un fantôme : c'est un être artificiel créé pour aider ceux qui ont perdu un être cher et ne parviennent pas à supporter le vide laissé par son départ.

Par Fabrizio Sinisi
Chez Editions Espaces 34

|

Auteur

Fabrizio Sinisi

Editeur

Editions Espaces 34

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mécanismes par Fabrizio Sinisi

Commenter ce livre

 

Mécanismes

Fabrizio Sinisi trad. Pietro Pizzuti

Paru le 10/09/2026

66 pages

Editions Espaces 34

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847053296
9782847053296
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.