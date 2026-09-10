Un homme attend une femme. Lorsqu'elle arrive, il l'accueille avec joie, lui parle avec tendresse et l'appelle par le nom de sa femme - qui est pourtant décédée l'année précédente. Ensemble, ils retracent leur extraordinaire histoire d'amour, revivant ses moments les plus intenses et décisifs, de leur première rencontre à son dernier adieu. Mais cette femme n'est ni vraiment son épouse, ni un fantôme : c'est un être artificiel créé pour aider ceux qui ont perdu un être cher et ne parviennent pas à supporter le vide laissé par son départ.