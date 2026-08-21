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#Roman étranger

Sale guerre

Carlos Manuel Alvarez

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Sale guerre met en scène naufragés et exilés, échoués dans un no man's land où sévissent la chasse aux immigrants et les déportations de masse. Ils attendent un signe qui confirme ou rejette leur droit d'exister. De Cuba aux Etats-Unis en passant par le Mexique, la France, l'Allemagne, le voyage se fait incertitude. Les uns comme les autres basculent, malgré eux, dans une sale guerre où s'estompent les utopies. Journaliste et écrivain cubain, Carlos Manuel Álvarez est l'une des grandes voix de la littérature latino-américaine contemporaine. Son écriture, sobre, poétique et percutante, se situe à la frontière du roman, du reportage et du manifeste politique. Son premier roman, Tomber (Mémoire d'encrier, 2022), a remporté le Prix Carbet de la Caraïbe. Il vit à New York.

Par Carlos Manuel Alvarez
Chez Mémoire d'encrier

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Auteur

Carlos Manuel Alvarez

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Littérature Espagnole

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Sale guerre

Carlos Manuel Alvarez trad. Eric Roher

Paru le 21/08/2026

300 pages

Mémoire d'encrier

21,00 €

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Scannez le code barre 9782898720529
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