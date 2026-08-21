Interrogeant la mémoire de sa famille et ses souvenirs d'enfance, IsabelleCornaz tisse l'histoire de Palamós, lumineuse petite ville portuaire quiétend ses toits-terrasses face à la mer, au nord de Barcelone. Sa mère y agrandi avant d'émigrer en Suisse et la narratrice s'y rend chaque annéependant les vacances. Elle arpente ce territoire qu'elle connaît intimement, entretenant un rapport équivoque avec ce lieu, d'où elle vient sans y avoirvécu. Tournant le dos à la mer, l'autrice raconte les histoires individuelles quidisent la guerre civile, le franquisme, le développement programmatiquedu tourisme... Entre un soleil accablant et une mer menaçante, ellecompose une voix, pour que les silences hérités peu à peu se dissolvent.