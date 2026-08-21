Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Bahia

Isabelle Cornaz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Interrogeant la mémoire de sa famille et ses souvenirs d'enfance, IsabelleCornaz tisse l'histoire de Palamós, lumineuse petite ville portuaire quiétend ses toits-terrasses face à la mer, au nord de Barcelone. Sa mère y agrandi avant d'émigrer en Suisse et la narratrice s'y rend chaque annéependant les vacances. Elle arpente ce territoire qu'elle connaît intimement, entretenant un rapport équivoque avec ce lieu, d'où elle vient sans y avoirvécu. Tournant le dos à la mer, l'autrice raconte les histoires individuelles quidisent la guerre civile, le franquisme, le développement programmatiquedu tourisme... Entre un soleil accablant et une mer menaçante, ellecompose une voix, pour que les silences hérités peu à peu se dissolvent.

Par Isabelle Cornaz
Chez La Baconnière

|

Auteur

Isabelle Cornaz

Editeur

La Baconnière

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bahia par Isabelle Cornaz

Commenter ce livre

 

Bahia

Isabelle Cornaz

Paru le 21/08/2026

120 pages

La Baconnière

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889601998
9782889601998
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.