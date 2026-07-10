Je decouvre la mythologie des antilles

Mais où se cache le trésor de Manman Dlo ? Quel est donc le péché-mignon du Maskilili ? Comment vraiment reconnaître un Mofwazé ? Quel est ce secret que la Diablesse cache si bien ? Pour répondre à ces questions, l'autrice illustratrice Thalia Papadakis s'est plongée dans l'univers de la mythologie antillaise, offrant ainsi aux enfants la possibilité de découvrir ces créatures et êtres fantastiques dont petits et grands parlent si souvent au quotidien... En français, créole de Guadeloupe et créole de Martinique.