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#Roman francophone

Smerdiakov

Amirhossein Beik

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Dans cette adaptation libre des Frères Karamazov, Smerdiakov sort de l'ombre et prend enfin la parole. Fils illégitime, humilié et tenu à l'écart, il devient le coeur tragique d'une relecture contemporaine du roman de Dostoïevski. Ici, la catastrophe ne naît plus seulement du doute religieux, mais d'un monde traversé par la domination, la violence sociale et le patriarcat. Entre visions, souvenirs et affrontements, Smerdiakov transforme un classique en tragédie politique et intime, redonnant une voix à celui que l'histoire a condamné au silence...

Par Amirhossein Beik
Chez Hello Editions

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Auteur

Amirhossein Beik

Editeur

Hello Editions

Genre

Théâtre - Pièces

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Smerdiakov

Amirhossein Beik

Paru le 10/07/2026

84 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791044325259
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