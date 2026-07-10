Dans cette adaptation libre des Frères Karamazov, Smerdiakov sort de l'ombre et prend enfin la parole. Fils illégitime, humilié et tenu à l'écart, il devient le coeur tragique d'une relecture contemporaine du roman de Dostoïevski. Ici, la catastrophe ne naît plus seulement du doute religieux, mais d'un monde traversé par la domination, la violence sociale et le patriarcat. Entre visions, souvenirs et affrontements, Smerdiakov transforme un classique en tragédie politique et intime, redonnant une voix à celui que l'histoire a condamné au silence...