Chants de Beautés et de Combats

Je n'écris pas de la même façon à chaque fois, mais mes poèmes naissent d'un besoin impérieux de coucher sur le papier quelque chose. Cela vient de l'inspiration, et alors naissent des visions. Les mots semblent sortir tout seuls pour remplir un croquis déjà présent dans mon esprit. Parfois, ce sont des gens qui m'inspirent, des scènes de la vie quotidienne ou des sentiments amoureux. Souvent, ce sont les éléments naturels. De multiples sources d'inspiration font naître un poème. Pourtant, le processus créatif reste pour moi un mystère...