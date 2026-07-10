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#Roman francophone

Chants de Beautés et de Combats

David Levy

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Je n'écris pas de la même façon à chaque fois, mais mes poèmes naissent d'un besoin impérieux de coucher sur le papier quelque chose. Cela vient de l'inspiration, et alors naissent des visions. Les mots semblent sortir tout seuls pour remplir un croquis déjà présent dans mon esprit. Parfois, ce sont des gens qui m'inspirent, des scènes de la vie quotidienne ou des sentiments amoureux. Souvent, ce sont les éléments naturels. De multiples sources d'inspiration font naître un poème. Pourtant, le processus créatif reste pour moi un mystère...

Par David Levy
Chez Hello Editions

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Auteur

David Levy

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Chants de Beautés et de Combats

David Levy

Paru le 10/07/2026

62 pages

Hello Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9791044325143
9791044325143
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