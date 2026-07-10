Au coeur de l'adolescence, Silvia a l'impression que tout se dérobe sous ses pieds. Son corps change, ses repères s'effritent et même ses amitiés lui échappent. Entre ses ambitions d'avenir, les enjeux de ses origines et sa rencontre avec Allie, une violoniste qui bouscule ses habitudes, elle se sent tiraillée, à la recherche d'une place qui lui ressemble. Les rires, les doutes et les colères s'entremêlent, tandis que Silvia tente de comprendre qui elle est vraiment et, plus que tout, quel chemin lui est destiné...