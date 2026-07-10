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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Yaruqui

Alice Ajar

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Au coeur de l'adolescence, Silvia a l'impression que tout se dérobe sous ses pieds. Son corps change, ses repères s'effritent et même ses amitiés lui échappent. Entre ses ambitions d'avenir, les enjeux de ses origines et sa rencontre avec Allie, une violoniste qui bouscule ses habitudes, elle se sent tiraillée, à la recherche d'une place qui lui ressemble. Les rires, les doutes et les colères s'entremêlent, tandis que Silvia tente de comprendre qui elle est vraiment et, plus que tout, quel chemin lui est destiné...

Par Alice Ajar
Chez Hello Editions

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Auteur

Alice Ajar

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Yaruqui

Alice Ajar

Paru le 10/07/2026

202 pages

Hello Editions

20,90 €

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Scannez le code barre 9791044325082
9791044325082
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