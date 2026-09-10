Un livre qui révèle le rôle essentiel des chiens de travail, au coeur de missions où chaque seconde compte. Bien plus qu'un ouvrage sur les chiens, c'est un ouvrage sur ces duos homme-animal unis par une confiance absolue. Sauver, guider, protéger, apaiser : des missions spectaculaires rendues possibles uniquement grâce à ce lien unique (chiens guides d'aveugle, chiens de traineaux, chiens de berger, chiens d'assistance judicaire, chiens de recherche de personnes ou de drogues, chiens pour la médiation animale en Ehpad, à l'école ou dans des instituts spécialisés, chiens de garde ou encore chiens de prévention pour les crises d'épilepsie). Des histoires vraies, fortes et souvent bouleversantes, qui montrent concrètement l'impact de ces chiens dans nos vies. Un équilibre entre émotion, immersion terrain et contenu accessible, qui parle à tous les publics. Ecrit par Joseph Vebret, dont la plume sensible et immersive donne toute leur force aux témoignages, avec les photographies de Laurence Barruel, à l'origine du projet, qui a parcouru la France pour capturer l'authenticité de ces rencontres. Ils résident tous les deux dans le (63).