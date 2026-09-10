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Coder une application avec l'IA

Quentin Cornu

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Un guide pratique qui vous permettra de publier une application en un temps record grâce à l'IA. Vous avez une idée d'application, mais vous ne savez pas par où commencer ? Pendant longtemps, créer une application semblait réservé aux développeurs expérimentés. Il fallait apprendre un langage, comprendre des concepts techniques, ... Et surtout ne pas abandonner en chemin ! Aujourd'hui, l'intelligence artificielle change complètement la donne. Elle peut vous aider à clarifier votre idée, structurer votre projet et même écrire du code pour vous ! Mais pour obtenir un vrai résultat, il ne suffit pas de demander à l'IA de "coder une app", il faut savoir lui parler, guider ses réponses, comprendre ce qu'elle produit et construire avec méthode. Dans ce livre, vous allez découvrir comment passer d'une simple idée à une application concrète , en utilisant l'IA comme copilote. Vous apprendrez notamment à : > transformer une idée floue en projet clair ; > concevoir les écrans et les fonctionnalités essentielles de votre application ; > dialoguer efficacement avec l'IA pour générer du code propre ; > comprendre les bases du développement sans vous perdre dans la technique ; > corriger les erreurs, améliorer votre app et avancer sans rester bloqué. Ce livre vous propose une méthode moderne, progressive et accessible pour créer votre première application avec l'IA, que vous soyez débutant ou développeur expérimenté.

Par Quentin Cornu
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Quentin Cornu

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Intelligence artificielle

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Coder une application avec l'IA

Quentin Cornu

Paru le 10/09/2026

256 pages

De Boeck supérieur

24,90 €

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