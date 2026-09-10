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Physique des ondes

Boris Chenaud

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Une approche générale et unifiée de la physique des ondes, couvrant l'ensemble des phénomènes ondulatoires linéaires rencontrés dans les cursus scientifiques en licence de physique et de physique-chimie. La physique des ondes est présente dans de nombreux domaines : vibrations mécaniques, acoustique, électromagnétisme, optique ou encore physique quantique. Derrière cette diversité se cache pourtant une remarquable unité. Cet ouvrage propose une approche unifiée qui montre comment ces phénomènes reposent sur un ensemble de concepts physiques et un formalisme communs. La démarche conduit progressivement le lecteur de la propagation des ondes à la réflexion, la transmission, les ondes stationnaires, les interférences et la diffraction, jusqu'à la physique quantique, présentée comme le prolongement naturel de cette vision ondulatoire. Le cours est abondamment illustré afin de privilégier la compréhension physique des phénomènes avant leur mise en équations. Destiné aux étudiants en licence de physique et de physique-chimie, cet ouvrage constitue un support complet de formation et de révision. Il sera très utile aux candidats aux concours du CAPLP, du Capes et de l'agrégation de physique-chimie. SOMMAIRE 1. Premier tour sur les ondes 2. Petit rappel sur les oscillateurs 3. Propagation des ondes électriques dans un câble coaxial 4. Approche unifiée de la physique des ondes 5. Impédance et conséquences : réflexion et transmission des ondes 6. Ondes stationnaires 7. Propagation versus diffusion 8. Ondes lumineuses : interférences, diffraction et cohérence 9. Physique quantique et physique des ondes Annexes : A. Dimensions, unités et analyse dimensionnelle B. Coordonnées, opérateurs vectoriels et théorèmes intégraux C. Quelques figures de l'histoire des ondes, des oscillations et des signaux D. Des câbles télégraphiques sous-marins : synthèse sur le physique des ondes I E. L'échographie : synthèse sur la physique des ondes II F. Chacun cherche sa diapositive : bilan des ondes lumineuses Bibliographie

Par Boris Chenaud
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Boris Chenaud

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Ondes

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Physique des ondes

Boris Chenaud

Paru le 10/09/2026

512 pages

De Boeck supérieur

39,90 €

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