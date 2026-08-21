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Liberté, égalité, fraternité

Mona Ozouf, Michelle Perrot, Cynthia Fleury

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"Même s'il est beaucoup question d'égalité dans cet ouvrage, osons écrire que les pages réunies ici nous offrent une manière de privilège ? : entendre ces trois voix exceptionnelles que sont les histo­­riennes Mona Ozouf et Michelle Perrot, avec la philo­sophe et psychanalyste Cynthia Fleury. [... ] A force de concentrer l'essentiel de nos existences derrière des écrans, notre humanité techno­logique aura mesuré les limites du "distan­ciel", et les vertus du "présentiel". Lire les entretiens des trois personnalités réunies dans ce recueil procure beaucoup d'apaisement par la profondeur de la réflexion comme par l'humanité des réponses, par la combativité aussi que suppose la défense de chaque terme de la devise républicaine. Voilà pourquoi, nous lecteurs, sommes des privilégiés". Eric Fottorino

Par Mona Ozouf, Michelle Perrot, Cynthia Fleury
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Mona Ozouf, Michelle Perrot, Cynthia Fleury

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie politique

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Liberté, égalité, fraternité

Mona Ozouf, Michelle Perrot, Cynthia Fleury

Paru le 21/08/2026

104 pages

Editions de l’Aube

9,00 €

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