Liberté, égalité, fraternité

"Même s'il est beaucoup question d'égalité dans cet ouvrage, osons écrire que les pages réunies ici nous offrent une manière de privilège ? : entendre ces trois voix exceptionnelles que sont les historiennes Mona Ozouf et Michelle Perrot, avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. [... ] A force de concentrer l'essentiel de nos existences derrière des écrans, notre humanité technologique aura mesuré les limites du "distanciel", et les vertus du "présentiel". Lire les entretiens des trois personnalités réunies dans ce recueil procure beaucoup d'apaisement par la profondeur de la réflexion comme par l'humanité des réponses, par la combativité aussi que suppose la défense de chaque terme de la devise républicaine. Voilà pourquoi, nous lecteurs, sommes des privilégiés". Eric Fottorino
Par
Mona Ozouf, Michelle Perrot, Cynthia Fleury Chez
Editions de l’Aube
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