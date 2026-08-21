Parions sur l'école et l'éducation

Enfin un vrai projet pour notre Ecole, afin que le débat politique prenne au sérieux l'éducation de nos enfants et que nous puissions ensemble faire face aux défis ­d'aujourd'hui ? ! Le débat politique néglige souvent l'éducation, réduite à des slogans comme "? retour à l'autorité? " ou à ses "? fonda­mentaux ? ". Pourtant, l'Ecole française traverse une crise profonde ? : pénurie d'enseignants, perte de sens, tensions avec les parents, inégalités croissantes, défis du numérique. L'échéance de 2027 doit clarifier notre projet éducatif national. Réunis par Le Café pédagogique, acteurs et experts abordent dans ce livre, sans détour, les enjeux majeurs ? : inclusion, formation, programmes, orientation, IA, petite enfance ou droits de l'enfant. Leurs propositions dessinent une alternative ? : une Ecole fidèle à l'idéal républicain, valorisant ses personnels, évitant bureaucratie et dérégulation, et garantissant à tous une culture exigeante et émancipatrice. Djéhanne Gani est docteure en études germaniques et rédactrice en chef du Café pédagogique. Elle a été professeure d'allemand, essentiellement en éducation prioritaire. Philippe Meirieu, pédagogue et professeur des universités, a notamment publié, chez le même éditeur, Education : rallumons les Lumières (2024).