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#Essais

Parions sur l'école et l'éducation

Philippe Meirieu, Djéhanne Gani

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Enfin un vrai projet pour notre Ecole, afin que le débat politique prenne au sérieux l'éducation de nos enfants et que nous puissions ensemble faire face aux défis ­d'aujourd'hui ? ! Le débat politique néglige souvent l'éducation, réduite à des slogans comme "? retour à l'autorité? " ou à ses "? fonda­mentaux ? ". Pourtant, l'Ecole française traverse une crise profonde ? : pénurie d'enseignants, perte de sens, tensions avec les parents, inégalités croissantes, défis du numérique. L'échéance de 2027 doit clarifier notre projet éducatif national. Réunis par Le Café pédagogique, acteurs et experts abordent dans ce livre, sans détour, les enjeux majeurs ? : inclusion, formation, programmes, orientation, IA, petite enfance ou droits de l'enfant. Leurs propositions dessinent une alternative ? : une Ecole fidèle à l'idéal républicain, valorisant ses personnels, évitant bureaucratie et dérégulation, et garantissant à tous une culture exigeante et émancipatrice. Djéhanne Gani est docteure en études germaniques et rédactrice en chef du Café pédagogique. Elle a été professeure d'allemand, essentiellement en éducation prioritaire. Philippe Meirieu, pédagogue et professeur des universités, a notamment publié, chez le même éditeur, Education : rallumons les Lumières (2024).

Par Philippe Meirieu, Djéhanne Gani
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Philippe Meirieu, Djéhanne Gani

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Pédagogie

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Parions sur l'école et l'éducation

Philippe Meirieu, Djéhanne Gani

Paru le 21/08/2026

224 pages

Editions de l’Aube

20,00 €

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