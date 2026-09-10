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Le guide essentiel pour apaiser mes douleurs

Lena Mestric

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Et si tu n'étais plus seul(e) face à la douleur ? Lorsqu'on vit avec des douleurs chroniques, il est souvent difficile de savoir ce qu'il faut essayer, par où commencer ou comment retrouver un peu de mieux-être. A travers ce livre, tu pourras explorer différentes approches naturelles pour soulager ton corps, tester ce qui te correspond vraiment et créer ton propre équilibre face à tes symptômes. Tu y découvriras : ? Des solutions naturelles issues de l'aromathérapie ? Des étirements et exercices inspirés du yoga pour relâcher les tensions du corps ? Des techniques d'acupression et d'auto-massage pour apaiser les douleurs ? Des fiches à personnaliser pour suivre tes symptômes, mieux les comprendre et identifier ce qui te soulage ? Des conseils pour mieux organiser ton quotidien et alléger la charge mentale Pensé comme un compagnon de route, ce livre t'aide à mieux comprendre ton corps, à trouver les approches qui te correspondent et construire, à ton rythme, un quotidien plus apaisé.

Par Lena Mestric
Chez Editions Amphora

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Auteur

Lena Mestric

Editeur

Editions Amphora

Genre

Garder la forme

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Le guide essentiel pour apaiser mes douleurs

Lena Mestric

Paru le 24/09/2026

240 pages

Editions Amphora

19,95 €

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Scannez le code barre 9782757607077
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