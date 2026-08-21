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#Essais

Pour une réindustrialisation numérique !

Laurent Bloch

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"? Le grand public découvre aujourd'hui une réalité stratégique ? : l'économie mondiale dépend d'un nombre très limité d'acteurs industriels, au premier rang desquels TSMC à Taïwan et son fournisseur néerlandais ASML, sans lesquels l'Internet, la téléphonie mobile et une grande partie de l'industrie mondiale cesseraient de fonctionner. Autour d'eux gravitent quelques entreprises, principalement américaines, qui dominent l'économie numérique en concevant matériels et logiciels. ­Prétendre être une puissance dans un monde numérique sans capacité de production de semi-conducteurs ni de logiciels revient à vouloir être une puissance maritime sans chantiers navals ? : c'est être à la merci de ceux qui voudront bien vous les vendre et au prix qu'ils fixeront. Pourtant, la France et l'Europe tardent à en tirer les conséquences, au risque de compromettre leur souveraineté numérique. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit cette situation et appelle à une prise de conscience. ? " Michel ­Wieviorka, ­directeur de collection Laurent Bloch a occupé de nombreux postes à responsabilités au sein d'organismes prestigieux (Insee, Ined, Cnam...). Il a par ailleurs créé le Service informatique scientifique de l'Institut Pasteur, été responsable de la sécurité informatique de ­l'Inserm et directeur du système d'information de l'université Paris-Dauphine.

Par Laurent Bloch
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Laurent Bloch

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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Pour une réindustrialisation numérique !

Laurent Bloch

Paru le 21/08/2026

208 pages

Editions de l’Aube

21,00 €

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