Le Cercle de Whitechapel

1888, Londres. Alors qu'une effroyable série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d'enquêteurs d'un nouveau genre pour découvrir la vérité. Le groupe se compose d'Arthur Conan Doyle, romancier débutant et brillant logicien ? ; de George Bernard Shaw, journaliste cynique et redoutable polémiste ? ; de Bram Stoker, directeur de théâtre fasciné par l'occulte ? ; et de Mary Lawson, l'une des premières femmes médecins du pays. Réunis discrètement dans un ancien atelier d'artiste au coeur du danger, ces esprits brillants vont devoir confronter leurs méthodes et leurs ego pour démêler les fils de la plus grande énigme criminelle de l'Histoire. Mais face à Jack l'Eventreur, la raison suffira-t-elle ??