L'Almanach lunaire

Une année 2027 au rythme de la lune et de la nature A la manière des almanachs d'autrefois, retrouvez chaque mois les éphémérides de la lune et du soleil, le calendrier lunaire, les observations astronomiques, les dictons populaires, les normales météo, des conseils de jardinage, d'apiculture, de cueillettes sauvages, des zooms sur des races anciennes d'animaux d'élevage, des recettes... Autant de savoirs anciens pleins de bons sens. Un petit livre foisonnant indispensable pour tous les aspects de votre quotidien !