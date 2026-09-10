La maladie de Crohn est une des deux principales maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Avec une prévalence croissante, une morbidité importante, l'hétérogénéité de ses présentations cliniques et la sévérité de ses complications, la maladie de Crohn représente un véritable défi thérapeutique pour les cliniciens et un enjeu de santé primordial. Elle concerne de 100 000 à 150 000 patients en France, avec environ 7 000 nouveaux cas annuels. Retrouvez dans ce volume : une synthèse des connaissances relatives à la maladie et à ses complications ; les techniques chirurgicales les plus performantes pour chaque situation ; la prise en charge liées à des situations particulièrement délicates ; les résultats de deux enquêtes de l'Association française de chirurgie.