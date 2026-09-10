La loi de 2005 sur l'école inclusive n'a pas tenu ses promesses. Pensée comme une avancée majeure pour accueillir tous les élèves, elle s'est progressivement transformée en slogan vide, laissant encore trop d'enfants en situation de handicap aux portes de l'institution scolaire. Dans son nouvel ouvrage L'école inclusive, une promesse trahie, Frédéric Grimaud - enseignant engagé et père d'un enfant autiste - retrace la dérive d'un idéal devenu impasse pédagogique. Il montre comment un dispositif censé réduire les discriminations contribue aujourd'hui à en créer de nouvelles : familles livrées à elles-mêmes, course aux diagnostics, manque d'accompagnants, formation insuffisante des enseignants, surcharge des équipes éducatives... A travers une analyse lucide et nourrie de son expérience de terrain, l'auteur met en lumière la réalité quotidienne des classes, faite de manques et d'injonctions paradoxales, qui fragilisent autant les élèves que les enseignants. Mais ce livre n'est pas un constat désespéré. C'est un appel à réellement mettre en oeuvre l'inclusion, à lui redonner du sens et lui donner les moyens nécessaires, pour que l'école devienne un lieu accueillant pour tous. Un essai nécessaire, qui invite à rouvrir le débat et à imaginer une autre voie pour l'école inclusive.