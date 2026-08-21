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Partir à la cueillette des champignons

Jean-Marie Polese

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Quel plaisir de se régaler d'une poêlée de cèpes de Bordeaux que l'on a soi-même ramassés en forêt ! Plaisir de la cueillette sauvage, plaisir du partage de saveurs intenses... Toutefois, la cueillette de champignons ne s'improvise pas. Elle nécessite un savoir-faire, souvent transmis de génération en génération. Identifier les différentes espèces, différencier les comestibles des champignons toxiques, trouver les bons coins en fonction des arbres, Jean-Marie Polese vous propose de découvrir 30 champignons. Il insiste également sur les conseils de prudence et vous explique comment préparer et déguster vos récoltes. Les conseils d'un expert pour s'initier à la cueillette des champignons.

Par Jean-Marie Polese
Chez Rustica éditions

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Auteur

Jean-Marie Polese

Editeur

Rustica éditions

Genre

Champignons

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Partir à la cueillette des champignons

Jean-Marie Polese

Paru le 21/08/2026

96 pages

Rustica éditions

13,95 €

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Scannez le code barre 9782815324977
9782815324977
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