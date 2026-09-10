Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Enseigner les compétences psychosociales

Bérénice André

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si les compétences psychosociales étaient les véritables fondations de l'école ? Elles sont un facteur clé du bien-être des élèves. Pour apprendre et progresser, il faut savoir écouter, entrer en relation avec les autres, coopérer, gérer ses émotions ou encore demander de l'aide. Lorsque ces compétences sont cultivées au quotidien dès le début de l'année, la classe se transforme : les élèves sont plus sereins et plus disponibles pour apprendre. Sans baguette magique, mais avec des outils progressifs, réalistes et testés sur le terrain, Bérénice André partage des rituels, des ateliers, des repères pédagogiques et des situations vécues qui renforcent le climat scolaire et redonnent de la place aux apprentissages. En apprenant à faire preuve d'empathie, à exprimer ses besoins et à respecter ceux des autres, chaque enfant peut, dès la maternelle, trouver sa place au sein de la classe. Le savoir-être n'est pas un supplément : c'est la base de toute école vivante. De nombreux ateliers de savoir-être testés en classe pour des élèves épanouis et autonomes

Par Bérénice André
Chez ESF Editeur

|

Auteur

Bérénice André

Editeur

ESF Editeur

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enseigner les compétences psychosociales par Bérénice André

Commenter ce livre

 

Enseigner les compétences psychosociales

Bérénice André

Paru le 10/09/2026

281 pages

ESF Editeur

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710148869
9782710148869
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.