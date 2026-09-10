Enseigner les compétences psychosociales

Et si les compétences psychosociales étaient les véritables fondations de l'école ? Elles sont un facteur clé du bien-être des élèves. Pour apprendre et progresser, il faut savoir écouter, entrer en relation avec les autres, coopérer, gérer ses émotions ou encore demander de l'aide. Lorsque ces compétences sont cultivées au quotidien dès le début de l'année, la classe se transforme : les élèves sont plus sereins et plus disponibles pour apprendre. Sans baguette magique, mais avec des outils progressifs, réalistes et testés sur le terrain, Bérénice André partage des rituels, des ateliers, des repères pédagogiques et des situations vécues qui renforcent le climat scolaire et redonnent de la place aux apprentissages. En apprenant à faire preuve d'empathie, à exprimer ses besoins et à respecter ceux des autres, chaque enfant peut, dès la maternelle, trouver sa place au sein de la classe. Le savoir-être n'est pas un supplément : c'est la base de toute école vivante. De nombreux ateliers de savoir-être testés en classe pour des élèves épanouis et autonomes