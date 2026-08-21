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Jardinez avec la lune

Thérèse Trédoulat

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Le livre indispensable pour tous les jardiniers soucieux de l'environnement ! Quel jour choisir pour semer, planter, récolter ? Jardinez avec la Lune vous guide pour réaliser tous vos travaux au jardin en fonction des positions et des mouvements de la Lune. Au programme : - Qu'est-ce que le jardinage avec la Lune ? Vous apprendrez ce que sont les noeuds lunaires, les apogées, les périgées, la Lune rousse, la Lune montante ou descendante, etc. - Cette année, "Jardinez avec la Lune" innove en vous proposant encore plus de contenus en lien avec la permaculture, la biodynamie et même le biocontrôle, ainsi que les animaux (apiculture et poules) ! Vous trouverez tous ces conseils dans l'introduction mais aussi tout au long des pages du calendrier. Car le calendrier est toujours là, fidèle au rendez-vous, très précis pour vous guider dans tous vos travaux au jardin. Les espaces de notes vous permettront de noter librement toutes vos observations. - Grâce aux courbes météo, vous pourrez noter le temps qu'il fait dans votre jardin et peut-être repérer quelques événements liés au cycle lunaire... - Quant au tableau des cultures, d'une précision redoutable, il vous indique plante par plante les jours idéaux pour pratiquer tel ou tel geste. En cadeau : le calendrier lunaire détachable et 24 vidéos de gestes à regarder sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur ! Une vraie démarche permaculturelle pour réussir toutes vos cultures !

Par Thérèse Trédoulat
Chez Rustica éditions

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Auteur

Thérèse Trédoulat

Editeur

Rustica éditions

Genre

Jardinage

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Jardinez avec la lune

Thérèse Trédoulat

Paru le 21/08/2026

120 pages

Rustica éditions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782815324410
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