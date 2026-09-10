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Sur les chemins du patrimoine en Pays voironnais

Jean Guibal

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A la manière d'un voyage à travers le temps et les paysages, Sur les chemins du Pays voironnais invite le lecteur à parcourir le territoire en suivant routes, villages et sites remarquables. S'appuyant sur de nombreuses recherches historiques et archéologiques menées ces dernières décennies, cet ouvrage propose une synthèse accessible à tous, habitants, visiteurs ou curieux d'histoire locale. Organisé en itinéraires - de Voreppe à Rives, de Voiron à La Murette, de Charavines à Charancieu ou encore de Saint-Geoire-en-Valdaine à Voissant - le livre guide le lecteur à travers paysages, sites archéologiques, vestiges médiévaux, patrimoines industriels, fermes et villages. Conçu comme un compagnon de découverte, il permet de comprendre les lieux que l'on traverse chaque jour et de redécouvrir l'histoire d'un territoire à hauteur de chemin. Un ouvrage pour voir, comprendre et partager la mémoire du Pays voironnais.

Par Jean Guibal
Chez Presses Universitaires de Grenoble

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Auteur

Jean Guibal

Editeur

Presses Universitaires de Grenoble

Genre

Histoire régionale

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Sur les chemins du patrimoine en Pays voironnais

Jean Guibal

Paru le 10/09/2026

128 pages

Presses Universitaires de Grenoble

15,00 €

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Scannez le code barre 9782706157493
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