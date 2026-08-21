Your Forma Tome 6

Echika est sous le coup d'une suspension après avoir fait une cyberenquête sans mandat, tandis qu'Harold, prétextant une défaillance, est relégué au rang d'amicus assistant d'enquête. Mais à la suite du décès des personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'Alliance, cette organisation dont Talbott leur a révélé l'existence, Echika et Harold participent directement à l'investigation sur le terrain. Notre duo de choc lève alors peu à peu le rideau sur une conspiration de grande envergure, fomentée par l'Alliance ? !