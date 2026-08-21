Alya sometimes hides her feelings in russian Tome 5

Après des vacances d'été riches en souvenirs, l'heure est venue pour les élèves de commencer leur deuxième trimestre ? ! Masachika s'efforce de soutenir Alya en prévision du festival du lycée, un événement qui aura de grandes répercussions sur la campagne pour la présidence du BDE. Cependant, il est troublé de la voir se rapprocher de ses camarades... Alors que la romance entre nos deux héros commence à s'étioler, de nouveaux rebondissements surviennent dans la campagne pour la présidence. L'arc mouvementé du festival du lycée peut commencer ? !