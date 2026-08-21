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L’intelligence intemporelle

Roger Leloup, Leloup

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Alors qu'Emilia est partie avec son père observer le déplacement des icebergs en Arctique, Yoko reçoit la visite de Khâny qui lui explique qu'un vaisseau fantôme revient tous moteurs coupés vers la Terre et qu'elle aimerait avoir l'assistance de son amie pour l'explorer et... neutraliser d'éventuels ennemis ! Car la navette en perdition porte sur son dos un engin pour le moins inquiétant : un désintégrateur géant qui peut éliminer les astéroïdes... ou avoir une mission bien plus inquiétante.

Par Roger Leloup, Leloup
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Roger Leloup, Leloup

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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L’intelligence intemporelle

Roger Leloup, Leloup

Paru le 21/08/2026

80 pages

Editions Dupuis

39,00 €

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Scannez le code barre 9782808514668
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