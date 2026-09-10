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La tragédie de l’illusion prométhéenne

Simon Charbonneau

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L'Histoire a maintes fois démontré que l'illusion d'un progrès technique ne permettait pas d'améliorer la société, que ce soit matériellement ou politiquement. Pourtant, les citoyens sont de plus en plus prisonniers d'un monde dominé par le mirage technicien, surtout depuis que le numérique a envahi notre environnement. Ces stéréotypes sont dominants dans la conscience collective de nos sociétés occidentales et ont contaminé les pays jusqu'à présent épargnés par cette maladie. Des certitudes ont ainsi été ébranlées, laissant dans leur sillage bien des esprits perdus, obligés de se raccrocher à des idées préconçues d'une propagande fondée sur les affirmations de la technoscience. De là une montée de l'intolérance et des malentendus, devenant alors une source de conflits parfois violents entre proches et de régressions intellectuelles spectaculaires qui en disent long sur l'état de notre société. Il est grand temps d'affronter la tragédie d'une humanité menacée de disparition par son aveuglement, pour ne pas dire par sa stupidité...

Par Simon Charbonneau
Chez Sang de la terre

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Auteur

Simon Charbonneau

Editeur

Sang de la terre

Genre

Sociologie

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La tragédie de l’illusion prométhéenne

Simon Charbonneau

Paru le 24/09/2026

120 pages

Sang de la terre

15,50 €

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