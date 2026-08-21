Ses plus belles fausses notes

Si le mystère du collier de l'agent I. Q. , alias Eric, le père des plus belles fausses notes, a été révélé par les vocalises de Bérénice, la famille Bellaventure n'en a pas fini avec cette énigme... Ni avec la diaspora, d'ailleurs. Alors que la villa de la Malibran est plongée dans une joyeuse léthargie depuis l'annonce de la grossesse de la cantatrice, la terrifiante "Madame" et ses hommes de mains débarquent soudainement à Mont-Godinne, avec la ferme intention de faire main basse sur le bijou. Donovan, Solène, Lalou et Sissi vont tout faire pour les semer, dans une course-poursuite inattendue à quelques miles dans... les airs !