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#Roman francophone

Se rencontrer

Julien Thèves, Theves Julien

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Il faudrait du temps... " Chaque nom renferme une histoire. L'histoire d'une relation, et l'histoire d'une vie, d'une époque, d'une société particulière à un temps et dans un lieu donnés. J'ai tous les noms. C'est eux que je veux chanter, célébrer. " Avec " Se rencontrer ", Julien Thèves compose un roman profond, vibrant et bouleversant. Voyage jalonné de rencontres, de la fac à la découverte du milieu gay à Paris, les destins se croisent dans la frénésie du monde de la nuit. Amis, amours, fêtes et sexe. L'auteur continue son exploration intime. Une quête de vérité. Rencontrer l'Autre pour se rencontrer soi ? L'amour des autres nous transporte, nous métamorphose. Les chemins de vie défilent, se mêlent au vent. C'est vivre. C'est choir. C'est se perdre aussi, parfois. Noyé. Mais émergent toujours les mots dans le vide. Ecrire comme pour suspendre le temps. Et se rencontrer pour trouver peut-être un écho. Julien Thèves est né à Strasbourg et vit à Paris. Il écrit pour Le Monde et produit des documentaires sonores pour France Culture. Il a reçu le prix Marguerite-Duras en 2018 pour son roman " Le Pays d'où l'on ne revient jamais ", paru chez Christophe Lucquin Editeur. Il a également réalisé un film avec Vincent Dieutre (" Temps morts ", 2022). Après " Ils étaient de l'Est ", publié en 2025 chez Abstractions, l'auteur revient en beauté avec le roman " Se rencontrer ".

Par Julien Thèves, Theves Julien
Chez Abstractions

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Auteur

Julien Thèves, Theves Julien

Editeur

Abstractions

Genre

Littérature française

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Se rencontrer

Julien Thèves, Theves Julien

Paru le 10/09/2026

204 pages

Abstractions

17,99 €

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