Le soleil va se lever

Infirmier en soins palliatifs de métier, L'Homme étoilé a vu la mort de près. Mais aussi l'amour, la tendresse, les gestes qui soulagent. Un jour, il décide de se lancer dans un projet un peu fou : créer une anthologie du deuil positif pour aider les gens qui y sont confrontés. Armé de son carnet et d'une bienveillance sans faille, il part à la rencontre de celles et ceux qui, chacun à leur manière, réinventent notre rapport à la perte. A chaque étape, L'Homme étoilé écoute, apprend, se transforme. A travers ces récits croisés, le projet explore le deuil comme un processus de cicatrisation, pas toujours linéaire, jamais identique, mais profondément humain. Une quête documentaire sensible, qui refuse le pathos et cherche plutôt la lumière dans l'ombre - pour faire du dernier adieu une autre forme de lien.