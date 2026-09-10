Orage, le 15 août

15 août, l'orage, est un petit roman rapide et électrique comme l'éclair. Sous tension, il explore sans concession ni propagande les dynamiques complexes entre trois générations d'homosexuels, à travers un récit intime et déstabilisant. Il aborde cash la quête du plaisir, mais aussi les cicatrices du sida, de la maladie et de l'âge ainsi que les mutations d'un monde gay en constante évolution. Parfois hardcore, le plus souvent sensuel, ce court roman par l'auteur d'Un Ruban noir (Actes sud) s'inscrit dans la lignée des Aldo Busi, Yves Navarre ou Guy Hocquenghem.