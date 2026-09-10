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#Roman francophone

Orage, le 15 août

Vincent Borel, Vincent Borel

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15 août, l'orage, est un petit roman rapide et électrique comme l'éclair. Sous tension, il explore sans concession ni propagande les dynamiques complexes entre trois générations d'homosexuels, à travers un récit intime et déstabilisant. Il aborde cash la quête du plaisir, mais aussi les cicatrices du sida, de la maladie et de l'âge ainsi que les mutations d'un monde gay en constante évolution. Parfois hardcore, le plus souvent sensuel, ce court roman par l'auteur d'Un Ruban noir (Actes sud) s'inscrit dans la lignée des Aldo Busi, Yves Navarre ou Guy Hocquenghem.

Par Vincent Borel, Vincent Borel
Chez Rio Bravo

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Auteur

Vincent Borel, Vincent Borel

Editeur

Rio Bravo

Genre

Littérature française

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Orage, le 15 août

Vincent Borel, Vincent Borel

Paru le 10/09/2026

96 pages

Rio Bravo

12,00 €

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Scannez le code barre 9782488136204
9782488136204
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