Un livre clé en mains qui met l'accent sur le sens à donner aux calculs et sur le développement de stratégies de résolution de problèmes ! Le meilleur manuel pour apprécier à leur juste valeur les subtilités du calcul intégral et en percevoir toutes les possibilités d'application. La troisième édition de Calcul intégral a été conçue pour rendre l'apprentissage plus stimulant grâce à une grande variété de problèmes concrets dont la résolution exige le recours au calcul intégral. Cette approche, qui exploite des contextes tirés des sciences de la nature et des sciences humaines, met en évidence le potentiel énorme des mathématiques dans des domaines aussi divers que la physique, la psychologie, la biologie et l'économie. Tous les sujets habituellement couverts dans un cours de calcul intégral y sont abordés, mais pas seulement de manière formelle : ces thèmes sont inscrits dans des contextes et l'accent est mis sur le sens à donner aux calculs effectués et sur les stratégies de résolution de problèmes. Le calcul integral concrètement : Je rempis un seau d'eau au robinet. Le debit de l'eau change tout le temps A chaque seconde, un peu d'eau s'ajoute. Le calcul intégral, c'est outil qui permet de calculer la quantité totale d'eau dans le seau, en tenant compte de toutes ces petites contributions successives