L'Europe en guerre 1918-1923

Alors que l'armistice de 1918 semble marquer la fin de la " Grande Guerre " à l'Ouest, l'Europe centrale et orientale bascule dans un chaos sanglant qui durera jusqu'en 1923. Franck Segretain retrace avec précision ces conflits méconnus : de l'Ukraine à la Turquie en passant par la Pologne et les pays baltes, où les empires mourants laissent place à des Etats-nations naissants au prix de guerres civiles et territoriales. Cet ouvrage analyse comment la volonté d'autodétermination des peuples, portée par le président Wilson, s'est heurtée à la réalité du terrain et aux ambitions bolcheviques, causant plus de cinq millions de victimes supplémentaires. Une synthèse historique essentielle pour comprendre les racines des tensions géopolitiques qui fragmentent encore l'Europe aujourd'hui.