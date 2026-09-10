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L'Europe en guerre 1918-1923

Franck Segrétain, Segretain Franck

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Alors que l'armistice de 1918 semble marquer la fin de la " Grande Guerre " à l'Ouest, l'Europe centrale et orientale bascule dans un chaos sanglant qui durera jusqu'en 1923. Franck Segretain retrace avec précision ces conflits méconnus : de l'Ukraine à la Turquie en passant par la Pologne et les pays baltes, où les empires mourants laissent place à des Etats-nations naissants au prix de guerres civiles et territoriales. Cet ouvrage analyse comment la volonté d'autodétermination des peuples, portée par le président Wilson, s'est heurtée à la réalité du terrain et aux ambitions bolcheviques, causant plus de cinq millions de victimes supplémentaires. Une synthèse historique essentielle pour comprendre les racines des tensions géopolitiques qui fragmentent encore l'Europe aujourd'hui.

Par Franck Segrétain, Segretain Franck
Chez L'Escadron Editions

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Auteur

Franck Segrétain, Segretain Franck

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

Ouvrages généraux

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L'Europe en guerre 1918-1923

Franck Segrétain, Segretain Franck

Paru le 10/09/2026

350 pages

L'Escadron Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782487984219
9782487984219
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