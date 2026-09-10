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#Roman francophone

Book club au Cat Café

Rachel Rowlands

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Après une relation éprouvante, Brenna voit enfin la chance lui sourire lorsqu'elle gagne le jackpot à la loterie. Elle exauce alors son voeu le plus cher : acheter un vieux manoir à la campagne et le peupler de chats noirs. Bercée par les ronronnements de ses adorables compagnons, elle entend mener une existence paisible et discrète, entre ses sorties à la bibliothèque et ses rencontres au book club du Chatpuccino, le bar à chats du quartier. Mais c'était compter sans l'arrivée d'une multinationale qui souhaite installer un gigantesque entrepôt juste à côté du café, menaçant la quiétude de la petite ville et de ses habitants. Afin de préserver la vie qu'elle s'est construite, Brenna s'allie à Matt, le charmant serveur qui anime le book club, bien loin de ses rêves de calme et de tranquillité. Car pour sauver le Chatpuccino, il est temps de sortir les griffes... quitte à y laisser quelques poils ! Une romance small town aux couleurs de l'automne, où les chats, ces facétieux compagnons, veillent sur les coeurs cabossés. Rachel Rowlands vit à Manchester avec son mari et son chat. Editrice free-lance, elle travaille pour la plupart des grandes maisons d'édition britanniques tout en écrivant ses propres histoires. Traduite dans une dizaine de langues, sa série "Cat Café" a déjà rencontré un beau succès en France. Traduit de l'anglais par Suzy Borello

Par Rachel Rowlands
Chez Editions Nami

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Auteur

Rachel Rowlands

Editeur

Editions Nami

Genre

Comédie romantique et humorist

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Book club au Cat Café

Rachel Rowlands trad. Suzy Borello

Paru le 10/09/2026

464 pages

Editions Nami

19,90 €

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Scannez le code barre 9782487606418
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