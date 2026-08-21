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Agenda créatif

Editions de Saxe, Collective Œuvre

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Notre agenda 2027 permet à chacun d'organiser sereinement son quotidien. Chaque semaine est présentée sur une page pour que tous les rendez-vous soient visibles en un coup d'oeil. Une zone "note" permet de ne rien oublier. Petit truc en plus, il booste la créativité de tous les fans de DIY. Un projet est proposé chaque semaine, avec les explications (schémas, pas à pas photos, grilles ou dessins en taille réelle) pour la réalisation selon la technique concernée.

Par Editions de Saxe, Collective Œuvre
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Editions de Saxe, Collective Œuvre

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Agendas adulte

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Agenda créatif

Editions de Saxe, Collective Œuvre

Paru le 21/08/2026

224 pages

Les Editions de Saxe

12,90 €

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Scannez le code barre 9782756544267
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