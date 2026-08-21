Agenda créatif

Notre agenda 2027 permet à chacun d'organiser sereinement son quotidien. Chaque semaine est présentée sur une page pour que tous les rendez-vous soient visibles en un coup d'oeil. Une zone "note" permet de ne rien oublier. Petit truc en plus, il booste la créativité de tous les fans de DIY. Un projet est proposé chaque semaine, avec les explications (schémas, pas à pas photos, grilles ou dessins en taille réelle) pour la réalisation selon la technique concernée.