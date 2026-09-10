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#Roman francophone

Brahms

Bella Liarf, Liarf Bella

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Lorsqu'elle est convoquée au commissariat et interrogée par une psycho-criminologue, Ophélia comprend qu'un événement grave a bouleversé sa vie. Pourtant, ses souvenirs restent hors de portée, comme si son esprit refusait d'y accéder. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, elle n'a d'autre choix que de replonger dans les semaines où tout a commencé. Elève dans un prestigieux lycée privé, Ophélia s'accroche à l'art pour tenter d'apaiser les fissures qu'elle dissimule depuis le déchirement de sa famille. La colère et l'impuissance engloutissent sa vue jusqu'au soir où elle rencontre un homme capable de voir au-delà de ses silences. Entre eux naît un lien fragile, presque irréel, qui devient peu à peu son seul refuge. Mais à la Castle Brown School, derrière les apparences impeccables, les secrets circulent à voix basse et les vérités dérangent. A mesure que les sentiments s'intensifient, la frontière entre réconfort et danger s'efface. Entre mémoire fragmentée et sentiments interdits, Ophélia devra affronter ce que son esprit tente d'oublier... et comprendre jusqu'où certains sont prêts à aller par amour.

Par Bella Liarf, Liarf Bella
Chez Céleste

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Auteur

Bella Liarf, Liarf Bella

Editeur

Céleste

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Brahms

Bella Liarf, Liarf Bella

Paru le 10/09/2026

550 pages

Céleste

21,90 €

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